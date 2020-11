El Banc d'Espanya atribueix l'alta taxa d'atur universitari a la «baixa qualitat» dels estudis superiors

La crisi financera del 2008 com a detonant

«La gran taxa d'atur dels titulats espanyols en comparació amb els de l'àrea euro no sembla que sigui per la diferent especialització per tipus de carrera», ha continuat l'anàlisi de l'entitat liderada per Pablo Hernández de Cos. De fet, la taxa d'atur dels titulats universitaris espanyols va ser l'any 2018 molt més alta per a totes les titulacions, amb l'excepció de les arts, humanitats i idiomes. Tant a Espanya com a la resta de la zona euro, les ciències socials i jurídiques constitueixen el grup de titulacions més freqüent entre les persones d'entre 30 i 34 anys amb estudis universitaris, amb un pes que ronda un terç del total. Les segueixen els camps relacionats amb l'enginyeria i la sanitat.Una forma de mesurar la qualitat del sistema universitari és la proporció de titulats superiors que treballen en llocs d'elevada qualificació, segons el Banc d'Espanya. En el seu anàlisi, s'observa que els joves universitaris espanyols treballen en llocs d'elevada qualificació en una proporció menor que l'europea. A pesar de l'existència de patrons similars en les carreres que elegeixen els joves espanyols i els joves de la resta de la zona euro, el Banc d'Espanya aprecia algunes diferències: la proporció d'universitaris en les carreres d'educació, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), serveis i sanitat és major a l'estat espanyol.Per contra, les carreres relacionades amb les ciències socials i el dret, les enginyeries i les arts tenen un menor pes, en comparació amb la zona euro. Aquestes diferències eren molt menors l'any 2006, per això el Banc d'Espanya considera que aquesta diferent especialització dels universitaris espanyols va aparèixer després de la crisi financera del 2008.