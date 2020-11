Donald Trump cedeix i autoritza la transició perquè Biden assumeixi la presidència

Donald Trump ha acceptat que ha de començar una transició formal als Estats Units perquè el president electe, Joe Biden, assumeixi el càrrec. L’Administració de Serveis Generals (GSA) ha declarat que Biden era l’«aparent guanyador» de la carrera cap a la Casa Blanca, just quan es va certificar oficialment la victòria de Biden a l’estat de Michigan. Trump ha dit en una piulada que havia ordenat al seu equip «cooperar» en la transició, però va prometre continuar lluitant contra els resultats. La declaració de la GSA significa que a partir d’ara Joe Biden té accés a reunions de seguretat d’alt nivell, espai d’oficina i funcionaris governamentals, mentre es prepara per prendre possessió de la presidència el 20 de gener.



Biden podrà començar a anunciar les persones que vol al seu executiu aquest dimarts. S’esperen els noms d’Anthony Blinken com a secretari d’Estat, John Kerry com enviat especial del president en Clima, i Janet Yellen com la primera dona secretaria de Tresoreria. La majoria de nomenaments hauran de ser confirmats pel Senat.