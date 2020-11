'Coronavirus', 'COVID' o 'desescalada', noves paraules del diccionari de la RAE

Algunes d'aquestes noves paraules es troben entre els termes més consultats de l'any

'Coronavirus', 'COVID', 'desconfinar' o 'desescalada' són alguns dels termes que s'acaben d'incorporar al Diccionari de la llengua espanyola (DLE), l'última actualització de la qual suma més de 2.500 novetats, tant esmenes com addicions, que han estat incloses en la seva edició digital.Algunes d'aquestes noves paraules es troben entre els termes més consultats de l'any i la seva inclusió en el Diccionari ha estat donat a conèixer aquest dimarts per la seva directora, l'acadèmica de la RAE, Paz Battaner, que ha explicat que 'COVID' entra com a substantiu en majúscula amb gèneres masculí i femení.Però més enllà de les noves paraules incloses en l'edició 23.4 a causa de la situació provocada per la pandèmia, hi ha altres incorporacions al diccionari com 'emoji' o 'emoticono', 'trol' o 'trolear', 'finde', 'fascistoide', 'animalismo', 'macho alfa', 'nacho' o 'gastrobar'.'COVID' tenia tres problemes com eren l'assignació de gènere gramatical, una ortografia com si fos una sigla i la intensitat sil·làbica, i encara que la RAE manejava el femení perquè es tracta d'una malaltia, «al final els hispanoparlants decidiran per què opten», ha assenyalat el director de l'Acadèmia, Santiago Muñoz Machado.Des de maig o juny, amb l'experiència del que havia ocorregut s'han estudiat les paraules relacionades amb la pandèmia que s'han incorporat a aquesta edició. I encara que, per exemple, 'confinament' ja estava en el diccionari, la seva accepció era referida a un càstig i ara «ja no és una penalització»: «quan passa una cosa així s'observa en directe el canvi lèxic i el semàntic», han explicat els acadèmics.Sobre la paraula 'coronavirus', el DLE defineix des d'ara el terme com un 'virus que produeix diverses malalties respiratòries en els éssers humans, des del catarro a la pneumònia o la COVID mentre que 'COVID' apareix com a «síndrome respiratòria aguda produïda per un coronavirus».També s'ha afegit 'desconfinamiento' per a definir l'«aixecament les mesures de confinament imposades a una població, o a part d'ella, en un territori o un altre lloc».I 'desescalada' es defineix com el descens o disminució graduals en l'extensió, intensitat o magnitud d'una situació crítica, o de les mesures per a combatre-la.Les paraules 'emoji' i 'emoticona' també s'incorporen ara al diccionari, amb una ortogafía netament castellana, així com els termes 'trol' i 'trolear' per a definir «en fòrums d'Internet i xarxes socials, usuari que publica missatges provocatius, ofensius o fora de lloc amb la finalitat de molestar, cridar l'atenció o boicotejar la conversa».I encara que 'hilo' no és una paraula nova, el diccionari ha afegit una addició d'accepció relativa al seu ús en fòrums d'internet o xarxes socials per a parlar d'una cadena de missatges publicats sobre un mateix assumpte.