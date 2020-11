Les empreses que reobren i tenien un ERTO per impediment hauran de presentar un nou expedient

Actualitzada 23/11/2020 a les 14:09

Les empreses que aquest dilluns hagin reobert l'activitat i que fins ara estaven tancades i amb un ERTO per impediment, com bars i restaurants, hauran de presentar un nou expedient de regulació temporal d'ocupació, segons una instrucció publicada pel departament de Treball. La represa parcial de l'activitat implica passar d'un ERTO d'impediment –previst només per quan s'ha de mantenir la persiana abaixada- a un ERTO de limitació, que inclou una rebaixa en les cotitzacions a la Seguretat Social més baixes. La mesura afecta, per tant, bars, restaurants o gimnasos, que poden obrir des d'aquest 23 de novembre amb restriccions d'aforament, però també als centres d'estètica, que ja van poder obrir fa uns dies.