La vacuna russa Sputnik V serà més barata que la de Pfizer i la de Moderna

Podrà ser transportada a partir de febrer a temperatures d'entre 2 i 8 graus

Actualitzada 23/11/2020 a les 18:36

La vacuna russa Sputnik V, l'alternativa a les vacunes occidentals, serà més barata que la de Pfizer i la de Moderna, i podrà ser transportada a partir de febrer a temperatures d'entre 2 i 8 graus, ha dit avui a Efe Kiril Dmítriev, cap del fons estatal encarregat de la seva venda i distribució.«La Sputnik V serà diverses vegades més barata que les estatunidenques», ha comentat per videoconferència Dmítriev, president del Fons d'Inversions Directes de Rússia (FIDR).Dmítriev ha avançat que aquesta setmana s'anunciarà el preu de Sputnik V, que serà més assequible que la vacuna de Pfizer i l'alemanya BioNTech, i la de Moderna, segons el president del fons sobirà de Rússia.Ha recordat que l'eficàcia de la vacuna russa, la primera a ser registrada al món, és del 92%, segons les dades preliminars de la tercera fase d'assajos clínics.«Són uns resultats molt bons. Tot el que sigui per sobre del 50% és un nivell molt alt», ha explicat.Rússia començarà entre desembre i gener a subministrar al món la vacuna, que també es produirà en països com el Brasil, la Xina, l'Índia o Corea del Sud.Pel que fa al transport, que en el cas de Pfizer és de 70 graus sota zero i en el de Moderna de 20 sota zero, Dimítriev ha precisat que en la primera tanda la Sputnik V es conservarà a 18 graus sota zero.En canvi, des de febrer s'aplicarà la tecnologia de liofilització, que s'utilitza per deshidratar la vacuna, la qual cosa facilitarà notablement el seu transport.«Des de febrer el gruix de les vacunes el subministrarem ja amb una temperatura d'entre 2 i 8 graus. Això limitarà les restriccions de transport», ha assegurat.Amb tot, ha subratllat que Rússia no aspira al fet que Sputnik V sigui l'única vacuna al mercat, sinó que formi part d'un catàleg de vacunes que seran distribuïdes a tot el món.«Només junts, unint esforços, podrem vèncer al coronavirus», ha dit.Dmítriev s'ha congratulat de l'aparició d'altres vacunes, adduint que «Sputnik V no pot ser l'única solució per a tots i ha d'haver-hi altres alternatives».«Ara, la nostra vacuna té una demanda de mil milions de persones. Nosaltres només podem produir l'any vinent dosis per a 500 milions», ha explicat.La vacuna russa ha estat rebuda amb escepticisme per altres països, al principi per haver estat registrada a Rússia sense haver conclòs els assajos clínics i després perquè els resultats preliminars encara no han estat revisats per científics independents ni publicats a les principals revistes científiques.