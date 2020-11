La vacuna d'Oxford mostra una eficàcia del 70%

Actualitzada 23/11/2020 a les 09:09

La vacuna d'Oxford ha mostrat una eficàcia del 70% segons els resultats preliminars de l'assaig clínic en fase III, segons ha informat aquest dilluns la farmacèutica AstraZeneca. Aquesta ha explicat que es tracta de resultats preliminars en assaigs al Regne Unit i Brasil, on no es van informar d'hospitalitzacions de casos greus dels participants. En total hi van haver 131 casos de covid. Un règim de dosificació va mostrat una eficàcia d'un 90% quan es va administrar la vacuna com a mitja dosis, seguida d'una dosis completa al mes, mentre que un altre règim va mostrar una eficàcia del 62% quan es va administrar com a dosis completes amb com a mínim un mes de diferència. L'anàlisi combinat va donar com a resultat aquesta eficàcia del 70%.