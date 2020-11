La Policia Nacional deté a l'autor d'un atracament en una fruiteria de Saragossa que portava una destral i ganivets

Els fets van tenir lloc el passat 16 de novembre a la capital aragonesa

Actualitzada 22/11/2020 a les 13:13

Agents del Grup de Policia Judicial de la Comissaria de Districte de San José de la Policia Nacional van detenir el passat 19 de novembre a un home, identificat com a J.H.R. de 56 anys d'edat, com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació en una fruiteria. En el moment de la identificació, qui després resultés detingut portava una destral amagada a la seva esquena, a més d'un ganivet, una navalla i guants.Al detingut se li imputa un robatori amb intimidació perpetrat dilluns passat 16 de novembre en una fruiteria del barri de la Pau. En el fet, l'atracador va accedir al local proveït d'una arma blanca, amb la qual va intimidar a la dependenta per a fer-se amb la recaptació.Els grups de recerca de la Comissaria de San José, en estreta col·laboració amb el grup especialitzat en Robatoris amb Violència de la Comissaria Centre, van començar la recerca dels fets, implantant un dispositiu de vigilància sobre la zona en la qual l'atracador havia comès el fet davant la presumpció que aquest pogués tornar a actuar.En la tarda del dijous 19 de novembre, mentre es realitzava el dispositiu de cerca, dos agents de la Comissaria de San José van localitzar a J.H.R. en un portal del carrer Quart Avingut, aquest mostrava una actitud fugissera i portava el rostre tapat per la màscara i una caputxa, amén dels indicis obtinguts durant la recerca, per la qual cosa els agents van procedir a la seva identificació.Els agents van precedir a la detenció de l'home, evitant així la més que probable nova actuació del detingut.