Els Mossos d'Esquadra avorten una estafa de 150.000 euros falsos a Barcelona

El dimarts passat, els agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de l’Eixample van detectar dos homes que els van aixecar sospites, ja que malgrat que havien fet gestions tots dos en un cotxe aparcat al Passeig de Gràcia, anaven pel carrer separats a una certa distància i com si no es coneguessin, a més de mostrar una actitud de control del seu entorn.En el marc de la col·laboració habitual que hi amb els comerços i els seus serveis de vigilància i mentre els agents feien el seguiment discret dels sospitosos, van rebre una alerta telefònica d’un membre del servei de seguretat d’una botiga de la zona de la seva presència, l’actitud i el posat dels quals li havia cridat l’atenció.Els mossos van veure com els dos homes entraven en un edifici del Passeig de Gràcia d’on en van sortir apressadament al cap d’una estona amb la intenció evident de separar-se. Un dels homes duia una motxilla a l’esquena que no portava en accedir a l’immoble. Els agents els van aturar i van escorcollar la motxilla, que contenia 150.040 euros en bitllets de 50 i 20 euros.Un cop aquestes dues persones ja estaven controlades van fer gestions en el despatx professional on havien estat i van poder reconstruir com havia anat l’estafa. En entrar-hi, van constatar que es tractava d’un despatx dels que s’ofereixen en lloguer per fer-hi reunions puntuals i que havien llogat a nom d’un tercer. Un cop allà, s’havien trobat amb un home a qui terceres persones havien posat en contacte per, suposadament, fer un intercanvi de diners de bitllets grans a bitllets petits per valor de 150.000 euros a canvi d’una comissió de 27.000 euros.La mecànica de l’estafa és l’habitual en els Rip Deal i va consistir en generar un espai de confiança amb la víctima. Després que ell pogués comprovar que hi havia la quantitat acordada de diners en bitllets grans va marxar del despatx i va donar l’ordre perquè, simultàniament i en un despatx ubicat en un passatge contigu, s’entregués a l’altra part la quantitat acordada en bitllets petits. Un cop l’estafat va arribar al cotxe i en un examen més acurat dels diners es va adonar que una part important dels bitllets estaven falsificats.La Unitat Central d’Estafes i Mitjans de Pagament s’ha fet càrrec de la investigació per determinar si els arrestats formen part d’alguna organització criminal dedicada a aquesta tipologia d’estafes i quines implicacions podrien tenir en d’altres fets delictius d’aquestes característiques.