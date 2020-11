El sensesostre ferit per un tret de la Guàrdia Urbana es troba greu però estable

També ha parlat amb Fundació Arrels, que havia tingut contacte amb aquesta persona, «per donar el màxim seguiment» del cas. Segons ha detallat, els serveis socials necessitaven primer aproximar-se i «tenir confiança» per fer les derivacions i intervenció necessària. Ha afegit que, quan es pugui recuperar, el consistori donarà seguiment a aquesta persona des de dels diferents serveis socials.



Pérez ha dit també que els equips de carrer que havien començat feia unes setmanes a generar aquesta confiança amb la víctima, per tant era una persona «amb pocs antecedents de vincle» amb l'Ajuntament. Venia d'un país comunitari i havia tingut contacte amb els equips de carrer i amb la Fundació Arrels, per tant duia «pocs mesos i poca intervenció».



Un vincle que «no era fàcil»

A més, Pérez ha descrit que normalment els equips carrer generen un vincle de confiança, que en aquest cas «no era fàcil, per les mateixes limitacions idiomàtiques i les característiques de la persona». I en aquest cas, no s'havia pogut avançar gaire perquè la intervenció es trobava en un primer moment de generació del vincle.



Després de la intervenció del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha dit que « a hores d'ara el cas està sent investigat pels Mossos i en investigació interna, i ha afegit: «Òbviament ens preocupa. Ens preocupen les imatges d'ahir i ens preocupa que es doni amb celeritat però també amb seriositat aquesta investigació, i conèixer les dades amb prudència».