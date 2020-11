El govern espanyol preveu rebre 80 milions de vacunes contra el coronavirus

La Generalitat ha explicat aquest dilluns que, d'acord amb la informació que reben del Ministeri de Sanitat, preveu rebre 350.000 dosis de Pfizer per començar a administrar-les a finals de gener. Fonts del Ministeri de Sanitat afirmen que només han tingut converses inicials i que la discussió sobre el repartiment només ha començat i, per tant, subratllen que no es pot donar per fet que les quantitats que es reparteixin siguin aquestes. Les mateixes fonts apunten que l'estratègia de vacunació s'anirà concretant a mesura que les autoritats sanitàries autoritzin les vacunes.Fonts del Ministeri de Sanitat expliquen que el més probable és que la vacunació no sigui obligatòria, però tampoc descarten aquesta possibilitat. A més, avisen que durant un temps caldrà mantenir les mesures de distància social i l'ús de mascareta per molt que hagi arribat la vacuna, ja que ho farà de forma escalonada. L'ordre de vacunació dels col·lectius vulnerables també dependrà de l'ordre d'arribada de les vacunes i les seves característiques.L'estratègia de vacunació no serà quelcom fix, apunten les mateixes fonts. Pel que fa als 13.000 punts de vacunació, són aquells espais relacionats amb l'atenció primària en els quals ja es vacuna d'altres malalties, però dependrà de les condicions de les vacunes que acabin arribant que s'utilitzin tots, només algun o s'hagin d'ampliar.