Des de l'inici de l'epidèmia s'han realitzat més de 17,2 milions de proves diagnòstiques a l'Estat

En l'última setmana s'han fet 146.855 proves diagnòstiques de mitjana diària

Actualitzada 23/11/2020 a les 19:23

Espanya ha realitzat més de 17,2 milions de proves diagnòstiques des de l'inici de l'epidèmia per la covid-19, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Sanitat.Concretament, en l'última setmana, del 13 al 19 de novembre, s'han realitzat 146.855 proves diagnòstiques de mitjana diària, d'aquestes, 103.753 són PCR.Les comunitats autònomes han notificat al Ministeri de Sanitat que, fins al 19 de novembre, han dut a terme un total de 17.249.511 proves diagnòstiques. D'aquestes, 15.614.262 són PCR i 1.635.249 són test d'antígens.En l'última setmana, del 13 al 19 de novembre, les comunitats autònomes han realitzat un total de 726.277 PCR, una mitjana de 103.753 PCR al dia.A més, en aquests vuit dies, les comunitats autònomes han dut a terme un total de 301.710 test d'antígens (43.101 de mitjana diària).Augmenta així un 6 per cent el nombre de proves diagnòstiques realitzades, amb una taxa de 366,23 per cada 1.000 habitants.Progressivament, segons informa Sanitat, es van desenvolupant noves tècniques per al diagnòstic de la infecció per SARS-Cov2, com és el cas de les proves ràpides d'antigen que les Conselleries de Sanitat estan començant a introduir en la gestió de la pandèmia.