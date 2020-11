Des d'avui és obligatòria una PCR negativa per entrar a Espanya per avió o vaixell

La mesura se suma als controls que es duen a terme actualment del control de temperatura, el control visual i el control documental

Actualitzada 23/11/2020 a les 09:36

Espanya comença a exigir des d'aquest dilluns una PCR negativa als passatgers que entrin al país per via aèria o marítima procedents de països de risc per coronavirus, que haurà de ser realitzada 72 hores abans de la seva arribada al nostre país.El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el passat 12 de novembre la relació de països i zones de risc que els seus passatgers en origen necessitaran aquesta prova diagnòstica, 65 en total. Aquesta llista s'actualitza cada quinze dies a les webs www.mscbs.gob.es Els països inclosos són Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Xipre, Croàcia, Dinamarca (excepte les Illes Faroe i Greenland), Eslovènia, Estònia, França, Grècia (excepte les regions de Kitri, Ionia Nisia, Dytiki Ellada i Sterea Ellada), Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega (excepte les regions de Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag i Troms og Finnmark), Països Baixos, Polònia, Portugal (excepte la regió autònoma de les Illa Açores), Romania, Suècia, Liechtenstein i Eslovàquia.En el llistat també estan Albània, Andorra, Argentina, Armènia, Aruba, Bahrain, Belize, Bòsnia i Hercegovina, Cap Verd, Colòmbia, Costa Rica, Unió dels Emirats Àrabs, els Estats Units, Federació Russa, Geòrgia, Gibraltar, Guam, Jordània, Kuwait, Líban, Líbia, Macedònia del nord, el Marroc, Moldàvia, Mònaco, Montenegro, Palestina, Panamà, Polinèsia Francesa, Puerto Rico, Regne Unit, San Marino, Sant Martí, Sèrbia, Suïssa, Tunísia i Ucraïna.Les mesures que entren avui en vigor se sumen als controls que es duen a terme actualment a tots els passatgers internacionals en els punts d'entrada, de tal manera que es manté el control de temperatura, el control visual i el control documental, segons la normativa establerta pel Ministeri de Sanitat.Els aeroports, a més, continuaran recordant per megafonia i amb cartells lluminosos la necessitat de portar mascareta i de complir les mesures higièniques requerides per les autoritats sanitàries.Des d'aquest dilluns els passatgers que arribin als aeroports s'han de dirigir a les finestretes de control, on hi ha uns cartells amb la llegenda «foreing health authority» i on membres de Sanitat Exterior s'encarregaran de recepcionar les PCR que portin.En cas que els viatgers no portin la PCR amb ells, per la qual cosa poden ser sancionats, hauran de fer-se el test d'antígens als propis aeroports, on obtindran el resultat de la prova en un termini d'aproximadament una hora.Per això, s'han habilitat unes zones d'espera, una per abans de fer-se el test i una altra per esperar a conèixer el resultat; una sèrie de sales on el personal mèdic realitzarà les proves i un altre espai d'aïllament per a persones que puguin donar un resultat positiu en aquest test d'antígens.Si el passatger dóna negatiu en el test d'antígens podrà continuar el seu viatge amb normalitat, i si dóna positiu s'activaran els protocols d'alerta sanitària establerts en coordinació amb les comunitats autònomes, per a derivar-lo a un centre sanitari.El formulari de control sanitari, que tot viatger ha d'emplenar abans de la seva entrada a Espanya, inclourà a partir d'ara una pregunta sobre si disposa d'una PCR negativa realitzada en les 72 hores prèvies a l'arribada al nostre país. El document ha de ser original, redactat en espanyol o en anglès i en format paper o electrònic.En el cas que el formulari no s'hagi pogut emplenar telemàticament, a través del codi QR generat a través de la web www.spth.gob.es o de l'aplicació Spain Travel Health-SpTH, es podrà presentar en format paper abans de l'embarcament, i en aquest cas haurà d'acompanyar-se amb el document acreditatiu original de la realització de la prova diagnòstica.Els passatgers que mostrin el seu PCR negativa podran abandonar l'aeroport tret que els controls de temperatura o documentals detectin algun símptoma o sospita de covid-19, i en aquest cas hauran de fer-se un test ràpid d'antígens en els mateixos aeroports.