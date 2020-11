Un home agredeix el seu germà a Palafrugell i s'atrinxera al garatge de casa seva amb set armes de foc i cinc ganivets

Actualitzada 21/11/2020 a les 19:26

La Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 54 anys que s'havia atrinxerat al garatge de casa seva, després d'agredir el seu germà. Els fets han passat aquest dissabte pels volts de les deu del matí al carrer Sant Isidre. L'arrestat, que pateix problemes de salut mental, ha patit un brot psicòtic i ha colpejat el seu germà que ha aconseguit escapar de casa i avisar la Policia Local. Aleshores, l'home ha decidit atrinxerar-se al garatge amb, almenys, quatre armes llargues, tres pistoles, vuit carregadors i cinc armes blanques de grans dimensions com ganivets per anar a cacera. Pocs instants després han arribat diverses dotacions de la policia que han decidit tallar diversos carrers per evitar incidents.