Sánchez subratlla la importància de disposar de pressupostos i demana als partits que superin els «debats estèrils»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha subratllat aquest diumenge la importància de disposar de pressupostos generals. D'aquesta manera, demana als partits que superin els «debats estèrils». «Tenim una emergència derivada de la crisi de la covid-19 i no podem treballar amb uns comptes del 2018» ha reblat. En aquest sentit, ha assegurat que l'aprovació definitiva dels pressupostos avança «en bona direcció». «Aquells que s'hi van oposar representen una minoria» ha apuntat, afegint que un total de 13 partits hi van donar suport. I és que per Sánchez, un dels reptes més importants, serà la gestió dels fons provinents de la Unió Europea. «L'oportunitat és enorme, hem d'impulsar el canvi per les generacions futures» ha conclòs.Per Sánchez, els pressupostos del govern espanyol permetrien ajudar a tots aquells col·lectius i territoris que «més estan patint». De fet, durant la compareixença posterior a la cimera del G20, també ha insistit en la necessitat de «transformar i modernitzar» l'economia per ser més «competitius». «Uns nous comptes ens permetran absorbir de manera eficaç els 140.000 milions d'euros que haurem de gestionar els pròxims anys» ha explicat.