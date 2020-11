Sánchez anuncia una estratègia «única» de vacunació de la covid-19 per tot l'Estat i 13.000 punts per administrar-les

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que Espanya comptarà amb 13.000 punts de vacunació contra la Covid-19 i una estratègia única a nivell nacional.En una compareixença des del Palau de la Moncloa, Sánchez ha avançar els punts clau d'aquest pla vacunació en el qual es pretén donar «accessibilitat total» a tota la població «visquin on visquin».El president del Govern ha avançat que Espanya comunicarà demà, dilluns, que la incidència acumulada de casos de coronavirus se situa per sota de 400 casos per 100.000 habitants en 14 dies, una dada que ha assegurat que demostra l'eficàcia de l'estat d'alarma en vigor.El cap de l'Executiu ha assenyalat també que a Espanya, el primer país al costat d'Alemanya a tenir un pla complet de vacunació, li correspondrà el deu per cent de les 1.200 milions de dosis ampliables que la Unió Europea podrà a disposició a través dels cinc contractes que ja ha signat per a la compra d'aquestes.Quant al pla de vacunació, que serà aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, Sánchez ha donat a conèixer els cinc punts clau, el primer d'ells que Espanya comptarà amb aquests 13.000 punts de vacunació.«Cada any es vacuna a Espanya per a la grip a 10 milions de persones. Per això, es considera que el Sistema Nacional de Salut està preparat per a aconseguir aquest objectiu. Un exemple: enguany, en 8 setmanes, s'han vacunat 14 milions de persones», ha assenyalat Sánchez.En segon lloc es garantirà també que tots els grups prioritzats tinguin accés a la vacuna; i per a això, com a tercer punt, s'acordarà una estratègia única de vacunació, que serà desenvolupada per un grup d'experts multidisciplinari en el qual s'inclouen experts de les CC.AA, del Consell Interterritorial i de la bioètica.L'organització del Sistema Nacional de Salut a Espanya, basada en l'Atenció Primària i d'accés universal, que gaudeix d'una àmplia distribució geogràfica de centres de salut, facilitarà l'accés equitatiu a la vacuna; i, finalment, hi haurà també un sistema d'informació i de registre per al seguiment i l'evacuació de la vacunació.Sánchez també ha avançat que s'està treballant per a garantir que la logística «garanteixi la temperatura necessària» per a la conservació de la vacuna, estipulada en 70 graus sota zero.Finalment, ha revelat el compromís del Govern d'incrementar «fins a 10.000» les places de professionals amb formació sanitària per a reforçar els serveis de salut de les CCAA i enfortir el sistema nacional de salut.«Un compromís molt potent i molt rotund del conjunt de les institucions i que reforça el compromís permanent d'aquest Govern amb la sanitat pública. Només en plans sanitaris antiCovid, el nostre país duplica la mitjana de la UE. Invertim 120 euros per persona. Això i el pla de vacunació ens ha de fer sentir-nos orgullosos», ha conclòs.