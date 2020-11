Ingressen a presó els dos autors d'un robatori violent en un domicili a l'Hospitalet de Llobregat

Davant la situació d’urgència, els agents van pujar per la façana de l’immoble, d’uns 7 o 8 metres d’alçada, trepant per una reixa i posteriorment escalant per un fanal fins aconseguir accedir al terrat. Els agents van baixar per les escales i a l’interior del domicili, van localitzar la dona nonagenària en estat de xoc i amb ferides amb sang en una de les mans.Els agents van fer recerca per l’interior del domicili i van localitzar els dos presumptes autors, amagats darrera de la porta del bany. Els joves, que es van oposar activament a la detenció, van arribar a agredir els agents causant lesions de diversa consideració.Durant l’escorcoll, els agents van localitzar diverses joies a la butxaca dels pantalons, una lot i la clau amb la que havien tancat una de les víctimes.Els arrestats, amb quinze antecedents policials anteriors de la mateixa tipologia, van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó.