Esquerra Republicana vol reduir al mínim l'IVA sobre els productes d'higiene per a la regla

Concretament, els republicans proposen baixar del 10% actual al tipus superreduït del 4% l'IVA que grava les compreses, tampons, copes menstruals i salvaslips, així com els bolquers tant per infants com per adults, productes que es consideren imprescindibles per a la cura de la salut. En la mesura que es tracta de productes de primera necessitat, Esquerra Republicana considera imprescindible aplicar el tipus superreduït a aquests productes, com ja succeeix a països del nostre entorn com Alemanya, que han baixat del 19% al 7%.Les diputades d'Esquerra Rut Ribas, al Parlament, i Pilar Vallugera, al Congrés, denuncien que mantenir l'IVA d'aquests productes al 10% suposa una clara discriminació de gènere. També assenyalen l'anomenada taxa rosa, la clara diferència de preu amb els mateixos productes que utilitzen els homes per a la seva higiene personal, simplement pel fet de ser models destinats a dones.Finalment, la proposta de resolució del Parlament també demana al Govern de la Generalitat dissenyar una estratègia pública per reduir el cost d'aquests productes i desenvolupar un pla per posar-los a l'abast als centres educatius.