Es dispara l'interès pels serveis que fan tests d'antígens a les empreses mentre les proves no arriben a la farmàcia

A mitjans d'octubre, el Departament de Salut va decidir avalar els tests d'antígens i fer-los servir als centres d'atenció primària (CAP) i als hospitals, després de mesos de polèmiques sobre la seva fiabilitat. Aquests tests proporcionen una resposta immediata, entre 15 i 30 minuts després de prendre la mostra.«Cada cop notem que hi ha més empreses que estan intentant fer-se amb aquest tipus de test. Hi ha una demanda creixent i bastant important, sobretot en empreses que tenen una activitat essencial i amb molta concurrència de treballadors», ha explicat César Sánchez, director de l'oficina de prevenció de riscos laborals de Foment del Treball. Empreses sociosanitàries, mercats, centres comercials, polígons industrials, companyies aèries o sectors que van patir brots a l'estiu com escorxadors són alguns dels àmbits que han mostrat més interès per aquestes proves, segons Sánchez.Per exemple, Fluidra va ser una de les primeres companyies a fer aquest test a treballadors que han estat o sospiten que han tingut contacte estret amb un positiu. La multinacional amb seu a Sabadell ho fa a través del servei de vigilància Quirón-Prevención tant a llocs «especialment habilitats» als centres de treball com a les instal·lacions hospitalàries. «No tenim magatzem propi, tot funciona a través de Quirón-Prevención. Cada vegada que hem requerit un test el servei ha sigut ràpid i sense problemes», ha afirmat el grup especialitzat en construcció i manteniment de piscines i complements.Les empreses tenen dues opcions per fer els tests d'antígens, comprar-lo directament per un preu d'entre 4 i 6,5 euros o contractar els serveis d'una empresa sanitària que t'ofereix la mà d'obra del facultatiu que farà la prova i l'analitzarà, cosa que fa enfilar el cost per unitat a entre 30 i 45 euros. «Ara mateix les empreses que ofereixen el test i la feina del sanitari tenen molta feina perquè, de fet, és més costós la feina del sanitari que no pas el preu del mateix test», explica la membre del consell executiu de la Cambra de Comerç, Montse Soler.«Si has de desplaçar-te el cost surt més car però les empreses hi estan disposades. Ara per ara estem col·lapsats i la nostra dimensió està superada pel nombre de gent que ens demana fer tests», assegura Leo Martínez, director de màrqueting i adjunt a la direcció general de Mutuacat. La mútua ha participat de les proves als polígons industrials que ha organitzat Pimec en les últimes setmanes. Pot oferir un preu més competitiu que les empreses sanitàries, i demanen 25 euros per fer el test als mutualistes. El 70% dels seus clients són empreses i sobretot han notat increment de peticions de companyes petites.Algunes d'aquestes companyies que fan els tests'a domicili' són empreses que s'han reconvertit durant la pandèmia. Una d'aquestes és HM International, que abans de la covid-19 es dedicava a la gestió de pacients estrangers. Tot i que no poden oferir els tests a un preu tan baix com les mútues, han notat un increment de la demanda últimament. Per exemple, en tres dies han tancat tractes amb 20 empreses per fer tests d'antígens.Més exponencial ha sigut el canvi que ha notat la biotecnològica Blueberry Diagnostics, que ha vist com la demanda dels tests d'antígens pujava un 400% en les últimes setmanes. Els seus clients són empreses que els volen fer servir per a ús intern –per als treballadors- i d'altres que també els necessiten pels clients, principalment odontòlegs. A més, la companyia s'encarrega de fer els tests ràpids als tres punts que la Cambra de Comerç ha habilitat a Granollers i a Barcelona per un cost de 29,95 euros. Els resultats de les proves s'entregaran amb un certificat digital que és vàlid durant 7 dies. A principis de setmana, l'empresa van explicar a l'ACN que tenien 20.000 unitats en estoc, una quantitat que només els hi serviria per a una setmana. «La demanda superarà l'oferta en breus, si no ho ha fet ja», ha explicat un portaveu de la companyia.La pandèmia també ha modificat la raó de ser de Kwan, una consultora de nova creació que des de fa uns mesos també fa tests d'antígens. També han arribat a un acord amb una patronal, en aquest cas, Pimec, per portar els tests ràpids a les empreses que ho demanin després d'haver fet proves en diferents zones industrials durant la setmana. L'últim cribatge es va fer a Sant Fruitós del Bages, on es va fer la prova a 231 treballadors de 21 empreses diferents. En aquests punts de testeig, Kwan s'encarrega d'organitzar la logística i coordinar el personal d'infermeria i els administratius per fer els tests, enviar els resultats, i assegurar-se que es té el consentiment informat. En les últimes setmanes, aquesta companyia ha notat que els seus telèfons no paraven de rebre trucades. «La demanda creix, ens han demanat de divendres per dilluns testar tota la plantilla d'una empresa de més de 70 treballadors o fer proves per fer un acte de 150 persones abans d'entrar. Tot això és nou», assegura un portaveu de Kwan.Segons Foment i la Cambra de Comerç, tot i l'augment de la demanda no hi ha hagut un creixement dels preus dels tests d'antígens. A més, tot i aquestes xifres d'increment, els representants dels empresaris consideren que el canvi de les últimes no és prou gran tenint en compte els avantatges que tenen aquests tests.Els empresaris consultats per l'ACN coincideixen en valorar que la situació actual es tracta d'un pic de demanda que s'apaivagarà quan els tests es facin més accessibles, bé perquè es flexibilitza la seva compra o arriben a les farmàcies. Per exemple, Mutuacat està valorant si contractar més personal o no per donar resposta a les peticions que reben. «Creiem que es tracta d'un boom, ara mateix ens demanen que anem a fer tests, però arribarà un moment que la gent s'ho farà a ells mateixos», ha afirmat el seu director de Màrqueting. Una opció per poder fer aquest «cribatge massiu» a les empreses» seria formar el representant de prevenció de riscos laboral per fer-los.«Quan Sanitat comenci a fer el test d'antigen d'una forma semipública o totalment pública no deixa lloc perquè ho facin les empreses. Ara si el Govern no fa això d'aquí a un temps hi haurà molt més comerç d'aquests tests», ha dit la membre del consell executiu de la Cambra de Comerç, Montse Soler; que veu «inconcebible» que aquestes proves no siguin a les farmàcies, que ja centralitzen altres proves com les del càncer de còlon. «És inexplicable que no ho facin ja. No s'entén», insisteix.