Detenen set pederastes en una operació estatal contra la pornografia infantil, un d'ells al Prat de Llobregat

Actualitzada 22/11/2020 a les 12:45

Agents de la Policia Nacional han detingut set pederastes en una operació estatal contra la pornografia infantil. Entre els detinguts hi ha un veí del Prat de Llobregat, La Corunya, Las Palmas, Madrid i dos de Màlaga. A més, hi ha un ciutadà de Saragossa que treballava com a monitor esportiu i participava en nombroses activitats amb menors, tant en el període escolar com en campaments d'estiu. A banda, investiguen dues altres persones per intercanviar presumptament pornografia infantil a través de diferents servidors de la xarxa. La policia també ha identificat i trobat un menor a Barcelona que patia abusos sexuals per part del seu progenitor gràcies a les anàlisis d'una fotografia.