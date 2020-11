Actualitzada 22/11/2020 a les 13:34

La policia de l'estat d'Austràlia del Sud estudia deportar un ciutadà espanyol de 36 anys que va mentir i va provocar un confinament de sis dies a Adelaida. Segons publica el diari 'The Australian', el treballador de seguretat d'un hotel on es va registrar un brot de covid-19 va amagar als rastrejadors que treballava en una pizzeria en dir-los que hi havia anat a comprar-hi menjar. Els investigadors van creure que s'havia contagiat en comprar una pizza al restaurant i en descobrir la mentida van anul·lar el confinament de sis dies. L'home es troba legalment a Austràlia amb un visat temporal de graduat, que expira a mitjans de desembre. La investigació, en la que hi treballen una vintena de policies, ha de decidir si es deporta el ciutadà.