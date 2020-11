Sánchez reclama l'accés «universal» a les vacunes a la cimera del G20

El president del govern espanyol demana a la resta de líders que donin «suport» al lideratge de la OMS

Actualitzada 21/11/2020 a les 19:39

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per una major «cooperació unilateral» i reclama l'accés «universal» a les vacunes contra la covid-19. Ho ha dit aquest dissabte a la cimera dels líders del G20, enguany acollida per Aràbia Saudí de forma telemàtica, on també ha aprofitat per demanar a la resta de líders que donin «suport» al lideratge de l'OMS per combatre el virus. «No estarem segurs fins que tothom estigui fora de perill» ha remarcat. Sánchez també ha recordat que cal abordar els problemes de manera conjunta i «accelerar» una recuperació «inclusiva i justa» que no deixi a ningú enrere.