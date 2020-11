Podem acusa el Govern de fer un «nou gir de guió per motius partidistes» per posar en dubte el 14-F

La coordinadora ha criticat que és evident que el grau d'incertesa és total, quan el Govern hauria d'impulsar «mesures clares i seguretat» per a la ciutadania, mentre que aquestes declaracions augmenten el desprestigi de la institució i la política, un preu que pagaran tots els partits.



«Entenem que cal extremar les mesures de seguretat per assegurar que les eleccions es puguin celebrar en les millors condicions possibles», el que implica posar les mesures necessàries, però no «deixar passar el temps a veure si les enquestes diuen el que alguns volen».



Ha criticat que la Generalitat està segrestada per personatges que «reparteixen carnets» de bons i mals catalans en funció de l'afiliació política i la procedència. Ha assenyalat que ella és de Bon Pastor, i que al seu barri la catalanitat és «un lloc de trobada» de diferents orígens al voltant d'una llengua i una cultura pròpia. «Sabem bé qui som: els que aixequem aquest país cada dia immersos en dificultats com l'atur», ha afirmat, mentre que hi ha partits que volen «patrimonialitzar» el fet de ser català, i deixar fora els que no pensen com ells.



Pressupostos «mai vistos»

«Si canviem la paraula català per espanyol, veurem que hi ha discursos que semblen escrits pel mateix guionista», ha criticat Abellán, que ha instat a recuperar la Generalitat per a tota la ciutadania catalana, i que aquesta posi l'accent en la recuperació econòmica i la sanitat.



Abellán ha destacat que des de la seva formació treballen per ampliar l'autogovern, defensar el català i per portar a Catalunya uns pressupostos generals de l'estat que reportaran «un nivell d'ingressos i inversions mai vistos en els darrers anys». També ha citat la reforma de l'educació, impuls de la cogovernança, articulació de majories per reforçar el concepte de la plurinacionalitat i indult per als presos independentistes: «Estaria bé saber què s'està fent per l'altra part més enllà de gesticulacions i passar el dia», ha dit.



Finalment, ha apel·lat a abandonar la «política de trinxeres» i posar-se a treballar junts per a trobar un nou horitzó pels catalans. Per a ella, només cal sortir del «laberint» amb ganes reals de canviar les coses, però ha pronosticat que al darrer capítol es veu un Govern cada cop més tancat a la seva torre de vidre i allunyat de la realitat. Ha desitjat un Govern de gent normal, «que no es passi el dia sense baralles», i ha dit que l'ordre dels factors entre JxCat i ERC o ERC i JxCat no altera el producte.