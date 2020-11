La vacunació de la grip supera en un mes les dosis que es van administrar en tota la campanya de l'any passat

Un 41% dels majors de 59 anys s'ha vacunat

Grip i covid-19

Del 15 d'octubre, quan oficialment va començar la campanya, al 15 de novembre, s'han administrat 1.118.399 dosis de la vacuna de la grip a Catalunya. La campanya passada va acabar amb 1.117.527 de dosis administrades. Tot i que la campanya s'allarga durant tot l'hivern, els primers dos mesos són quan més es vacuna. Aquest és el període òptim, uns dies abans que, segons les previsions, la grip arribi al llindar epidèmic.Això també significa que s'han administrat un 26% més de dosis (229.174) que l'any passat, quan se n'havien posat 889.225 del 28 d'octubre al 27 de novembre. La vacunació d'aquest any s'ha avançat precisament per la covid-19 i la comparativa es fa entre els primers 22 dies hàbils des que comencen les campanyes. Una altra precisió és que, tot i que s'agafen els primers 22 dies hàbils, tant les dades d'aquest any com les del passat inclouen dosis administrades abans de l'inici oficial (l'extracció de dades es fa des de l'1 de setembre de cada any per no perdre dades de dosis administrades, puntualitzen des de l'ASPCAT).Un dels grans objectius de la campanya és ampliar la cobertura entre els grups de risc o col·lectius que la poden transmetre a persones vulnerables davant la grip. Segons dades de Salut Pública actualitzades el 15 de novembre, el 41% de les persones de més de 59 anys s'ha vacunat de la grip aquest any. Salut vol apropar-se al 75% de cobertura entre les persones majors de 60 anys. L'any passat, va ser del 53% entre els majors de 65 anys.En els infants de fins a 14 anys amb factors de risc, la cobertura se situa en el 26%, mentre que el 14% dels joves i adults d'entre 15 a 59 anys amb factors de risc s'ha vacunat. Per això, tot i que el ritme de vacunació és bo, des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya continuen insistint en la importància que les persones amb condicions de risc es vacunin i dirigeixen la crida sobretot als joves.Els grups de risc de patir complicacions de la grip són les persones de 60 anys i més; les dones embarassades o que han donat a llum en els últims sis mesos, ja que la manera de protegir els nounats és a través dels anticossos de la mare; els infants d'entre 6 mesos i 2 anys que van néixer prematurs; les persones amb immunosupressió i els pacients amb problemes crònics de salut i factors de risc.Altres grups importants perquè es vacunin són els col·lectius que poden transmetre la grip a persones d'alt risc, com són els professionals sanitaris i sociosanitaris i els contactes i cuidadors d'aquestes persones. L'altre grup són les persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat, com docents, policies, bombers i personal de protecció civil.Els responsables de Salut insisteixen que la campanya de la grip d'aquest any és especialment important per la convivència amb la pandèmia del coronavirus. Entre les principals raons hi ha rebaixar la pressió assistencial al sistema sanitari i facilitar el diagnòstic de la covid-19, ja que alguns símptomes d'aquesta malaltia són molts similars als de la grip.Un altre motiu important és evitar les coinfeccions dels dos virus. Hi ha algunes evidències que els dos virus competeixen i que la incidència de coinfeccions és baixa, però en els casos en què es produeixen, la probabilitat de morir per covid-19 es dobla (així es va exposar en la presentació de la campanya amb referència a un estudi del Regne Unit, de l'agència Public Health England).A més, l'evidència científica mostra que no hi ha més risc de contagiar-se de coronavirus o de patir-ne símptomes més greus per haver-se protegit de la grip i, de fet, alguns estudis apunten que la vacunació contra la grip podria associar-se a una menor gravetat i menor mortalitat per la covid-19.La vacunació de la grip d'aquest any s'està fent als centres d'atenció primària (CAP) i també, com a novetat, en espais annexos, com carpes, casals, pavellons o equipaments culturals, amb l'objectiu de garantir un circuit separat del de la covid-19. Les persones que pertanyen als grups que s'han de vacunar són contactades pel seu CAP per programar el dia i hora de la vacunació.