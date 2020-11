La CUP insta els partits, organitzacions i mitjans de comunicació a bastir un front comú per aïllar Vox el 14-F

El consell polític dels anticapitalistes aproven un document en què advoquen per un «Pacte Nacional Antifeixista»

Actualitzada 21/11/2020 a les 20:39

La CUP insta els partits polítics, organitzacions i mitjans de comunicació a bastir un «front comú per aïllar Vox» a les pròximes eleccions, previstes per al 14 de febrer. El consell polític de la formació ha aprovat aquest dissabte un document en què advoquen per «fer un pas endavant per no cedir ni un pam dels carrers i de les institucions als que promouen l'odi» amb una «estratègia antifeixista» a través d'un gran «Pacte Nacional Antifeixista». La diputada al Congrés, Mireia Vehí, veu «imprescindible una resposta col·lectiva forta» per a la campanya del 14-F, on Vox participarà com a agent polític.