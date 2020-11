Illa: «Per anar bé, al maig hauríem de tenir un nivell de vacunació del 60 o el 70% de la població»

El ministre de Sanitat, contrari a l'obligatorietat de vacunar-se contra la covid-19: «Seria contraproduent»

Actualitzada 21/11/2020 a les 10:49

Alerta pel Nadal i pla de desescalada «equilibrat» a Catalunya

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha detallat una mica més el pla de vacunació de la covid-19 que el proper dimarts preveu aprovar el Consell de Ministres. «Per anar bé, al maig hauríem de tenir un nivell de vacunació del 60 o el 70% de la població. Els experts ens diran quines persones i per quin ordre s'han de vacunar», ha assenyalat Illa aquest dissabte en una entrevista a Catalunya Ràdio. «30 milions de ciutadans vacunats durant el primer semestre del 2021 seria un percentatge molt important. No sé si hi arribarem, però serà un percentatge molt important», ha precisat poc després el titular de Sanitat en una altra entrevista a Rac1. Sobre l'obligatorietat d'aquesta vacuna, Illa s'hi ha mostrat contrari: «Seria contraproduent».«Els experts ens recomanen que no es faci obligatòria la vacuna de la covid-19. Legalment podríem, però no ho farem ja que no seria convenient», ha insistit el ministre de Sanitat. «La població accepta bé les vacunes, hi ha un nivell de conscienciació molt elevat i una comprensió clara que per acabar amb el coronavirus caldrà vacunar-se», ha assegurat Illa. «Cal explicar la veritat a la ciutadania», ha reflexionat en veu alta el ministre de Sanitat, que considera que el sistema sanitari espanyol està «perfectament preparat» per poder vacunar a tota la població contra la covid-19. «Tenim un sistema sanitari molt capil·lar, amb 13.000 centres de salut, pràcticament a tots els municipis», ha calculat Illa.«Amb aquesta xarxa podem funcionar perfectament. Podem vacunar a un ritme ràpid, eficient i amb garanties», ha constatat el titular de Sanitat, que sí ha mostrat la seva preocupació per un desembre i unes festes de Nadal que podrien tornar a fer incrementar els contagis.«Temo que el Nadal pugui ser un accelerador de la tercera onada de la pandèmia. Caldrà estar molt alerta ja que la millora de les últimes setmanes i la proximitat d'una vacuna poden fer relaxar-nos», ha avisat Illa, que ha parlat de la necessitat de recordar els paràmetres de «distància, mans, mascareta i afegiria ventilació». Finalment, i sobre el pla de desescalada a Catalunya, el ministre de Sanitat l'ha avalat. «Si la gent és responsable, crec que el pla de desescalada de la segona onada és molt equilibrat», ha conclòs Illa.