La farmacèutica Pfizer ha anunciat aquest divendres que ha presentat una petició a l'Administració d'Aliments i Medicaments dels EUA perquè autoritzi la seva vacuna contra la covid-19 per a ús d'emergència, segons publica 'The New York Times'. Si la proposta tira endavant els nord-americans podrien tenir a disposició el remei a mitjan desembre.Dimecres passat Pfizer i el seu soci alemany, BioNTech, van anunciar que la vacuna era efectiva al 95%, i que funciona correctament en gent gran i en la prevenció severa de la covid-19.