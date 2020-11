L'OMS desaconsella l'ús del remdesivir per tractar pacients de la covid-19

Sota lupa a l'EMA

Dexametasona, l'únic efectiu

«El remdesivir no té cap efecte significatiu sobre la mortalitat ni sobre altres resultats importants per als pacients, com ara la necessitat de ventilació mecànica o el temps per a la millora clínica», conclouen per ara els experts.Tanmateix, l'OMS insta a continuar els assajos clínics del remdesivir per obtenir més «certesa» sobre els seus efectes en pacients de la covid-19.El remdesivir va ser el primer medicament que l'Agència Europea del Medicament (EMA per les seves sigles en anglès) va autoritzar de manera condicional per tractar pacients de la covid-19, concretament els més greus amb necessitat de ventilació.A principis d'octubre, però, va anunciar que revisaria si el remdesivir provoca lesions greus als ronyons de pacients de la covid-19. El comitè de seguretat de l'EMA va decidir estudiar la toxicitat renal d'aquest medicament per la detecció «d'efectes adversos no desitjats» als ronyons d'alguns pacients.A l'espera dels resultats de l'anàlisi d'aquests casos, l'EMA va avançar que «pot ser necessària una acció reguladora» si es confirma que el tractament provoca danys renals. De moment, no ha retirat l'autorització per comercialitzar aquest antiviral en casos de la covid-19.En una recent entrevista a l'ACN, l'epidemiòleg principal per la covid-19 del Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties, Pasi Penttinen, ja afirmava que la dexametasona és l'únic medicament eficaç ara mateix per tractar pacients de la covid-19. Un corticoide que també té l'autorització provisional de l'EMA.«Desafortunadament, ara mateix l'únic que ha demostrat ser efectiu en pacients greus hospitalitzats és la dexametasona», assegurava.