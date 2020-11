El Suprem rep informes favorables a l'indult de les presons catalanes sobre els presos independentistes

El Tribunal Suprem ha rebut informes favorables a l'indult de les presons catalanes sobre els presos independentistes, segons ha anunciat TV3. Els informes formen part de la informació que està recavant el Suprem abans d'emetre'n un de propi que ha d'enviar al govern espanyol, que és qui finalment acabarà decidint sobre els indults.Segons el canal català, els textos, elaborats pels equips multidisciplinars dels centres penitenciaris i enviats al tribunal a finals d'octubre, destaquen l'evolució favorable dels condemnats. L'executiu estatal té sobre la taula set peticions d'indult, algunes de les quals el demanen també per a exconsellers no empresonats com Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila.