La vacuna d'Oxford és segura i la toleren millor els adults que els joves

Entre els efectes secundaris detectats destaquen fatiga, maldecap, dècimes de febre i dolor muscular. Entre els 560 participants que ha analitzat la investigació només s'ha detectat un sol cas que presenti «una reacció adversa sistèmica».La vacuna d'Oxford-AstraZeneca va entrar a la fase 3 dels assajos a l'estiu, quan es va començar a provar a gran escala en milers de persones, tant sanes com de risc. La universitat britànica i la farmacèutica confien presentar en les pròximes setmanes els resultats preliminars d'aquesta fase crucial per demostrar que la vacuna és efectiva i segura.L'Agència Europea del Medicament (l'EMA, per les seves sigles en anglès) ja ha començat a estudiar els resultats obtinguts dels primers assajos clínics per accelerar el procediment de revisió. Un cop Astrazeneca demani l'autorització per comercialitzar la vacuna, l'EMA podrà valorar tots els assajos i determinar si és segura o no.