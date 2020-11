L'IVA només es rebaixa a les mascaretes quirúrgiques

Queden fora de la reducció de l'impost, i de preu, les mascaretes higièniques i les FFP2

Actualitzada 18/11/2020 a les 17:26

La rebaixa de l'IVA del 21 al 4% de les mascaretes que publica aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) només inclou les quirúrgiques i deixa fora les d'altres tipus. L'associació de consumidors FACUA critica que el govern espanyol no hagi inclòs les mascaretes higièniques i les FFP2 en la baixada de preu. Segons FACUA, és «lamentable» i «perjudica els usuaris» que utilitzin altres tipus de mascareta que no siguin la quirúrgica. En un comunicat, l'associació també lamenta que s'hagi fixat el preu màxim de la mascareta quirúrgica en 72 cèntims d'euro, «ja que està per sobre de la immensa majoria de preus de mercat».