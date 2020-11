Europa va registrar durant la setmana passada un mort per covid-19 cada 17 segons

Europa ha registrat més de 15,7 milions de casos, el 28% a tot el món

Actualitzada 19/11/2020 a les 16:18

Europa ha registrat més de 15,7 milions de casos, el 28% a tot el món i més de 4 milions només al novembre, mentre que les morts s'apropen a les 355.000, el 26% global.Més del 80% dels països han notificat una incidència elevada de nous casos (més de 100 per cada 100.000 habitants) en els últims 14 dies, i en un terç s'han registrat més de 700 per 100.000 habitants.«En les últimes dues setmanes, les morts per covid-19 han augmentat un 18%. La setmana passada, Europa va registrar més de 29.000 noves defuncions, això significa una persona cada 17 segons», ha informat el director d'Europa de l'OMS, Hans Kluge.La segona onada de coronavirus ha provocat també «indicacions creixents» relacionades amb sistema sanitaris desbordats a França i a Suïssa, entre altres.Kluge ha destacat no obstant això que el nombre de nous casos a Europa va baixar de 2 milions fa dues setmanes a 1,8 milions els últims set dies, una caiguda que s'explica pel comportament responsable dels ciutadans.