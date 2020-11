El propietari de Kiss Fm i un grup d'inversors volen comprar Prisa, segons la premsa

La CNMV ha suspés la cotització a borsa de la companyia

Actualitzada 19/11/2020 a les 09:31

Suspesa la cotització de Prisa

L'empresari Blas Herrero, propietari de Kiss FM, al costat d'un grup d'inversors, ultima una oferta per a fer-se amb els negocis de ràdio i premsa del grup Prisa, entre els quals destaca El País o la Cadena SER, segons apunten diversos mitjans de comunicació.L'empresari i els seus socis, assessorats per Société Générale, ofereixen més de 200 milions d'euros per aquests actius i, segons les fonts financeres que cita la premsa, es remetrà de manera imminent al Consell d'Administració del grup Prisa.La proposta de compra, que es materialitzarà en efectiu, es dirigeix al 100% dels negocis de ràdio i premsa de Prisa, que inclou també a Los40, Cadena Dial, As o Cinco Días.L'oferta d'Herrero i dels seus socis està oberta també a la participació dels actuals accionistes del grup Prisa, en el qual el fons Amber Capital és el principal amb un 29,8% del capital social.La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidit «suspendre cautelarment, i amb efectes immediats», la negociació de Prisa en borsa «per concórrer circumstàncies que poguessin pertorbar el normal desenvolupament de les operacions sobre els citats valors».A l'hora de la suspensió, que s'ha produït abans de l'obertura del mercat, les accions de Prisa cotitzen a 0,719 euros.