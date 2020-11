Aprovat als EUA el primer test de covid-19 per fer un autodiagnòstic a casa

El resultat de la prova es pot conéixer en mitja hora com a màxim

Actualitzada 19/11/2020 a les 11:07

L'Administració d'Aliments i Medicaments dels EUA (*FDA, en anglès), encarregada de donar llum verda a la comercialització de fàrmacs, va autoritzar aquest dimecres la primera prova de covid-19 per a autodiagnòstic a casa, el resultat del qual es pot conèixer en un màxim de 30 minuts.El test del fabricant estatunidenc Lucira Health va rebre una autorització per a ús d'emergència, va assenyalar la FDA en un comunicat, on va destacar que és d'un sol ús i està «destinat a detectar el nou coronavirus SARS-CoV-2 que causa la covid-19».La prova, a la qual es pot tenir accés amb recepta mèdica, pot emprar-se en la llar per a persones majors de 14 anys amb sospita d'haver contret la malaltia; o en centres d'atenció sanitària, com a consultoris, hospitals, clíniques de primers auxilis i sales d'urgència.«Si bé hi ha proves de diagnòstic de la covid-19 que han estat autoritzades per a la recol·lecció de mostres en la llar, aquesta és la primera prova que es pot fer per complet i proporcionar resultats en la llar», va dir el comissionat de la FDA, Stephen Hahn, en el comunicat.Per al funcionari, aquesta nova opció «és un avanç de diagnòstic important per a abordar la pandèmia i reduir la càrrega pública de la transmissió de malalties».Mostra nasalEl test s'aplica recol·lectant una mostra nasal a través d'un hisop, que després es col·loca i remou en un vial per a impregnar-lo.Tot seguit aquest tub se situa en una unitat de proves, que en 30 minuts o menys oferirà el resultat, positiu o negatiu, en una pantalla lluminosa.La FDA va aclarir que els qui donin positiu hauran d'aïllar-se i buscar atenció sanitària; i si és negatiu, però la persona té símptomes similars als de la covid-19, llavors hauria de consultar amb el seu metge, ja que un resultat d'aquest tipus no descarta que la persona hagi pogut contreure el virus.La prova permetrà a més el rastreig dels casos, ja que els metges que prescriguin el test hauran d'informar de tots els resultats que rebin.El nou test es va aprovar en un moment en què els EUA experimenta un repunt de la pandèmia, de la qual és el país més afectat al món.Segons el recompte independent de la Universitat Johns Hopkins, els EUA va depassar aquest dimecres el quart de milió (250.029) de morts per covid-19, mentre que els contagis freguen els 11,5 milions.