Apple pagarà 95 milions d'euros per aplicar l'obsolescència programada als models d'iPhone antics

Actualitzaven el sistema operatiu i baixava el rendiment dels iPhone 6, 6S, S i 7

Actualitzada 19/11/2020 a les 21:42

Apple ha arribat a un acord extrajudicial als Estats Units i haurà de pagar 95 milions d'euros per haver alentit deliberadament els models antics dels iPhone.Columbia i 33 estats més, acusaven la companyia d'haver enganyat als clients i haver-los ocultat informació rellevant. Els fets es remunten al 2016, quan alguns usuaris van començar a denunciar que els seus iPhone començaven a anar més lents arran de diverses actualitzacions del sistema operatiu iOS. Per aquest motiu es va acusar Apple d'aplicar l'obsolescència programada als seus productes per a potenciar la venda dels models nous.L'any 2017 la companyia de Tim Cook va reconèixer que baixaven el rendiment dels seus models antics, especialment dels iPhone 6, 6S, S i 7, per reduir la potència del processador i evitar que les bateries d'aquests models es degradessin abans.Els fiscals estatunidencs han indicat que el problema és la manera de dur a terme aquest procés i considera que es va ocultar informació sobre les bateries i la ralentització del processador, justificant que es tractava d'actualitzacions del sistema operatiu.