Un estudi qüestiona la protecció de les mascaretes contra el coronavirus

Actualitzada 18/11/2020 a les 18:48

Un estudi sobre l'ús de les mascaretes per reduir el contagi de coronavirus, en el qual han participat més de 6.000 persones, estima que l'efecte és reduït i que no es pot descartar que no protegeixi al portador, segons informa aquest dimecres l'Hospital del Regne de Dinamarca.Del total de 6.024 adults participants en l'estudi, realitzat a l'abril i maig, la meitat havien d'utilitzar mascareta quirúrgica fora de casa, i la resta, no, però tots havien de seguir les recomanacions sobre coronavirus emeses en per les autoritats daneses.Cap dels participants tenia símptomes de covid-19 ni havia passat la infecció amb anterioritat, assenyala el principal hospital danès.La recerca va ser desenvolupada en un moment en el qual les autoritats daneses no recomanaven l'ús de les mascaretes fora d'hospitals i centres sanitaris i quan algunes institucions, llocs de treball, bars i restaurants estaven tancats per les restriccions dictades pel Govern.L'estudi no analitza l'efecte de la mascareta per a limitar el contagi a altres d'una persona infectada ni tampoc les situacions on no és possible mantenir la distància de seguretat.Després d'un mes de seguiment, l'1,8% dels que portaven mascareta es va contagiar, enfront del 2,1% dels que no la portaven, i a la conclusió, no hi havia una diferència estadística significativa entre tots dos grups, assegura l'estudi, publicat per la revista 'Annals of Internal Medicine'.«L'estudi no confirma l'esperada reducció a la meitat del risc de contagi per al portador de mascareta, sinó que els resultats podrien indicar un grau de protecció més moderat, d'entorn del 15 o el 20%», consta en un comunicat.Un dels autors de l'estudi, Henning Bundgaard, ressalta que la diferència és tan petita que no es pot excloure que la mascareta «no protegeixi a qui la porti».