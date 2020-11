La pandèmia supera els 55 milions de casos al món, 450.000 més que ahir

Els malalts de covid-19 en estat greu o crític són menys de l'1 per cent dels 15 milions de casos actius

Actualitzada 18/11/2020 a les 19:37

Els casos globals de covid-19 han ascendit avui a 55 milions, després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) registrés 450.000 nous contagis en la passada jornada, segons les dades que facilita diàriament l'organisme amb seu a Ginebra.Els morts en la pandèmia es mantenen en 1,3 milions, amb 6.800 noves morts notificades a les últimes 24 hores.Tant la corba de casos diaris com la de defuncions es manté en ascens a nivell global, a causa de l'augment en regions com Amèrica o Orient Mitjà, malgrat que a Europa la gràfica es mostra en situació descendent, després de diverses setmanes de confinaments i altres mesures de limitació de moviments.Amèrica suma 23,5 milions de casos, per 15,4 milions d'Europa, 10,1 milions en el sud d'Àsia i 3,4 milions a Orient Mitjà.El continent americà també és el que ha registrat més defuncions en gairebé onze mesos de pandèmia, 682.000, per 348.000 a Europa, 155.000 a Àsia Meridional i 92.000 als països d'Orient Mitjà.A la llista de casos absoluts per país, els Estats Units ha superat avui els 11 milions de casos i mostra una virulenta tercera onada en la seva gràfica de contagis, mentre que l'Índia s'acosta als 9 milions de contagis i el Brasil es manté en 5,8 milions.El quart país més afectat és Rússia, amb 1,9 milions, encara que pròxima a aquestes xifres se situa França, amb una gràfica de contagis que es mostra en descens.Espanya suma 1,4 milions de casos, el Regne Unit s'acosta a aquesta xifra, i l'Argentina supera els 1,3 milions de positius, mentre que Itàlia i Colòmbia estan al voltant dels 1,2 milions cadascuna.Els pacients recuperats en el planeta s'acosten als 40 milions, mentre que els malalts de covid-19 en estat greu o crític són més de 100.000, menys de l'1 per cent dels 15 milions de casos actius.