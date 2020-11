La immunitat al coronavirus pot durar anys, segons un estudi

La investigació l'ha dut a terme l'Institut d'Immunologia de la Jolla (Califòrnia) i l'escola de medicina del Monte Sinaí de Nova York

Actualitzada 18/11/2020 a les 13:10

Una investigació de l'Institut d'Immunologia de la Jolla (Califòrnia) i l'escola de medicina del Monte Sinaí de Nova York ha conclòs que vuit mesos després de passar el coronavirus, molts dels infectats mantenen suficient càrrega immune per evitar un nou contagi possiblement durant anys.Una de les autores de l'estudi, Shane Crotty, ha assenyalat que «la dosi d'immunitat identificada pot evitar a la majoria de la gent caure greument malalta o ser hospitalitzada».La investigació encara no ha estat revisada per la comunitat científica, però és l'estudi més complet i de major aconsegueixi sobre la memòria immune al coronavirus fins avui. Aquesta incorpora mesuraments de quatre tipus de resposta immunitària: anticossos IgG, cèl·lules B de memòria (que recorden el patogen i poden respondre ràpidament amb anticossos davant una reinfecció) i dos tipus de cèl·lules T que acaben amb altres cèl·lules infectades. L'objectiu era analitzar la resposta immune en el seu conjunt.