L'IVA de les mascaretes baixa al 4% a partir del dijous

Aquesta rebaixa de l'impost farà que el preu màxim fixat des d'ahir de 0,72 cèntims baixi probablement fins als 0,61 euros per unitat

Actualitzada 18/11/2020 a les 09:01

La baixada de l'IVA de les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús del tipus general (21%) al superreduït (4%) començarà a aplicar-se a partir del dijous després de la publicació aquest dimecres al BOE del reial decret llei que inclou la mesura.Aquesta rebaixa de l'IVA sobre els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de mascaretes estarà en vigor fins al 31 de desembre de 2021 davant l'«ús generalitzat que s'està veient obligat a fer la població a conseqüència de la prolongació de la pandèmia».De fet, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va assenyalar el dimarts que aquest canvi en la tributació de les mascaretes suposarà una nova rebaixa del preu màxim de venda del producte, actualment fixat en 0,72 euros. Encara que no va precisar quin serà el nou preu sí que va assegurar que suposaria una rebaixa del 35% respecte al primer preu màxim establert (0,96 euros), la qual cosa situaria l'import entorn dels 0,62 euros per unitat.Amb la reducció de l'IVA del 21% al 4%, el preu de les mascaretes disminuiria més. Aplicat el nou impost, el preu de la mascareta no seria de 0,72 (una quantitat que encara incorpora un IVA del 21%) sinó inferior. Amb un IVA del 4%, el preu de la mascareta seria probablement de 0,61 euros, és a dir onze cèntims menys.