Els afectats per un ERTO hauran de presentar declaració d'IRPF encara que no hagin superat els 22.000 euros

Actualitzada 18/11/2020 a les 13:40

Els tècnics d'Hisenda (Gestha) han advertit aquest dimecres que els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) tindran l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF de 2020 encara que en total hagin cobrat menys de 22.000 euros.En un comunicat, Gestha repassa alguns dels efectes de la pandèmia que poden afectar la pròxima campanya de la renda, entre els quals figuren els ERTO, que a efectes tributaris impliquen tenir un pagador addicional.Així, el llindar a partir del qual és obligatori presentar la declaració per a empleats amb un solo pagador (22.000 euros) només es manté per als afectats per ERTO -que, per tant, tenen almenys dos pagadors- si els ingressos obtinguts de tots els pagadors que no siguin el principal no superen els 1.500 euros.L'associació afegeix que és possible que en molts casos no s'hagin realitzat retencions sobre les quantitats cobrades dels ERTO, per la qual cosa «és probable» que la declaració de la renda els resulti a ingressar.Així, recomana als contribuents que es trobin en aquestes circumstàncies que demanin a les seves empreses un augment de les retencions al desembre per a evitar «sorpreses» l'any vinent quan realitzin la declaració.Gestha també adverteix a les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendent que, si s'han vist afectades per un ERTO o han cessat la seva activitat com a autònomes, han deixat de complir els requisits per a accedir a aquesta deducció.Els tècnics recorden que és necessari imputar les rendes immobiliàries de les segones residències encara que no s'hagi pogut gaudir d'elles, que serà necessari ajustar la tributació dels arrendaments si s'ha arribat a acords excepcionals de pagament i que és obligatori declarar qualsevol ajuda rebuda.Pel que respecta als donatius al Tresor Públic per a finançar les despeses de la pandèmia, Gestha recorda que gaudeixen d'una deducció del 80% en l'IRPF en els primers 150 euros i del 35% a partir d'aquesta xifra.