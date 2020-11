Demostren la relació entre un alt consum de carn i alcohol i una major prevalença de càncer

Països pobres

L'estudi

El treball analitza la correlació entre dieta i càncer en mig centenar de països des de 1960 fins al 2017 i creua dades de bases de dades mundials d'institucions com la FAO, l'OMS, l'ONU, el Banc Mundial, l'OCDE, els Departaments d'Agricultura i Salut dels Estats Units, o l'Eurobaròmetre, i que inclouen dades de països d'Europa, Àsia, Amèrica, Austràlia, i Àfrica. Per a alguns models s'ha pogut comptar amb dades de fins a 108 països.Els investigadors troben una única excepció a la relació positiva entre consum de carn i prevalença de càncer, i és en el cas del càncer de coll uterí, el que suggereix, expliquen, que les causes ambientals d'aquest tipus de càncer poden ser diferents.Al contrari que amb la carn, una major ingesta de vegetals i de peix es relaciona amb una menor prevalença de càncer i també amb una menor mortalitat.A l'estudi, que s'ha publicat a la revista 'International Journal of Environmental Research and Public Health', també hi ha participat l'Institut Internacional d'Anàlisi de Sistemes Aplicat, la Universitat de Salzburg, l'Institut Austríac de Recerca Econòmica, la Universitat d'Anvers, i el Laboratori de Ciències de Clima i de el Medi Ambient de França.En el cas dels països pobres, la correlació entre alt consum de carn i d'alcohol no està relacionada tan directament amb una alta prevalença de càncer i mortalitat. En aquest cas, segons un model per al qual han comptat amb dades de 108 països, la major esperança de vida es relaciona, al contrari que en els països rics, amb una major ingesta d'aliment, independentment de si aquest aliment és d'origen animal, vegetal o aquàtic.Els científics han analitzat dades de prevalença de càncer entre 1998 i 2010, i de mortalitat per càncer entre 1960 i 2010, en relació amb el consum per càpita de calories, de carn, de peix, de verdures, d'alcohol, de fòsfor i de nitrogen (aquests dos últims a partir de les concentracions que recull la FAO per grups d'aliments).La inclusió de nitrogen (N) entre les variables s'explica perquè estudis recents relacionen el seu increment amb un major risc de patir algunes malalties, mentre que s'ha analitzat també el fòsfor (P) pel seu paper en l'equilibri del metabolisme en relació amb el nitrogen. Tot i això, els resultats del treball sobre el nitrogen i el fòsfor no són concloents.També s'han tingut en compte altres variables relacionades amb l'estil de vida que podrien distorsionar els resultats, com ara l'esperança de vida, els ingressos, l'edat o l'índex de desenvolupament de cada país.