Vacuna de Moderna o Pfizer? La primera que arribi, és l'única alternativa

Totes dues vacunes «són similars», amb alguns diferències com la conservació a -80 °C que exigeix la Pfizer

Actualitzada 17/11/2020 a les 09:50

Quina vacuna és millor, la de la farmacèutica Moderna o la de Pfizer? «La primera que arribi», afirma a Efe el president de l'Associació Espanyola de Vacunología (AEV), Amós García Rojas: «La vacuna és l'única alternativa a la covid en aquests moments».La companyia Moderna ha anunciat aquest dilluns que la vacuna que està desenvolupant contra el coronavirus té una efectivitat del 94,5 per cent i que compleix els criteris d'eficàcia exigits per a la seva comercialització; un anunci que s'uneix al realitzat fa uns dies per Pfizer.Científics espanyols coincideixen en que aquests anuncis ofereixen esperances, però cal ser prudents i continuar amb la cautela, perquè es tracta de dades provisionals i encara queden molts detalls per conèixer.«Són dues píndoles d'optimisme, després de tants mesos de negror, però cal conservar la calma i falta camí per recórrer», afirma el president de l'Associació Espanyola de Vacunología, que -opina- aquests anuncis haurien d'haver-se fet a través de publicacions científiques. «Encara que no tinc cap dubte que els resultats són els correctes».L'expert explica que totes dues vacunes «són similars», amb alguns diferències com la conservació a -80 °C que exigeix la Pfizer, però tenen «un perfil d'eficàcia raonable les dues i un perfil de seguretat amb pocs efectes secundaris».«Esperances clar, eufòria no», resumeix a Efe Vicente Larraga, del Centre de Investigacions Biològiques Margarita Salas (del CSIC) i responsable d'un dels projectes espanyols per trobar la vacuna contra la covid-19.La viròloga del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), Isabel Sola, també immersa en el desenvolupament d'una vacuna contra el coronavirus, detalla com Larraga que totes dues vacunes són semblants.«Els candidats de Moderna i Pfizer són molt, molt semblants, per la qual cosa s'esperarien resultats també similars. Són tecnologies que no s'havien utilitzat fins ara en vacunes, per la qual cosa no hi ha precedents de què era esperable d'elles», indica a Efe Sola.Els experts incideixen en què tant els resultats de Moderna com els de Pfizer parlen de protecció enfront dels casos lleus de la malaltia, la qual cosa és degut a la mena de prova que han fet; no tenen -apunta- suficients pacients greus per a donar una xifra.«La de Moderna no ha de conservar-se a aquesta temperatura, es pot conservar a temperatura de congelació i romandre entre 2 a 8 graus cert temps, això logísticament és més operatiu», assenyala García Rojas, però confia que Pfizer resolgui aquest tema d'alguna manera satisfactòria.«Si em pregunta quina em posaria de la dues?, la resposta seria que la primera que arribi, i no em colaré, però segur que seré dels primers a vacunar-me en ser metge, tenir més de 60 anys i patologia de base», assevera, qui opina que les farmacèutiques hauria de definir-se «si aquests perfils d'eficàcia són els mateixos per a persones joves, adults i ancians, convindria que ho aclareixen».Per això, segons el responsable de l'AEV és bo que hi hagi més d'una vacuna per si a un determinat grup és millor fer-ho amb una vacuna o amb una altra.«És l'alternativa a la pandèmia, si no haurem de continuar convivint amb la mort, amb ingressos a UCI, amb dolor i sofriment, que segueixi la crisi econòmica; continuarem convivint amb els plors de les persona que han perdut a un ser estimat o els que no poden visitar les famílies», ha afirmat.Espanya té set vacunes a l'horitzó: les que preparen Sanofi, Janssen, Astrazeneca, Pfizer i BioNTech, amb les quals la Comissió Europea ja ha signat contractes d'adquisició, al costat de Curevac i Moderna.La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns que ha arribat a un acord amb la companyia biofarmacéutica alemanya Curevac per adquirir 405 milions de dosis, al mateix temps que negocia un contracte amb l'estatunidenca Moderna que espera tancar pròximament.«Hem conclòs les converses exploratòries amb Moderna i esperem tancar el contracte aviat», ha assenyalat la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, sobre aquesta signatura estatunidenca.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha destacat la importància «de l'estratègia europea de vacunes» i ha explicat que les converses sobre les negociacions d'aquestes set vacunes «estan molt avançades».Per part seva, el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha opinat que les dades sobre les vacunes Moderna i Pfizer «són molt esperançadores, però cal interpretar-les amb prudència fins que hi hagi resultats definitius».«Tot indica que sembla que tindran una eficàcia alta i que està demostrada una seguretat amb efecte secundaris menors, algunes dècimes en algun cas, però la seguretat és elevada i una eficàcia molt important; la situació és millor que fa unes setmana que hi havia molts dubtes», ha conclòs.