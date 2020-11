Un estudi conclou que els infants de classe baixa tenen més risc de patir malalties cròniques i obesitat

Percepció de la salut

Infància i malalties cròniques

Obesitat infantil i patrons alimentaris

Activitat física

Exposició fum del tabac

Encara que aquest estudi no inclou les dades recollint l'efecte del coronavirus, sinó que arriba fins al 2017 en el cas espanyol i el 2018 en l'àmbit català, Alcalde ha explicat que és molt possible que les tendències que s'hi detallen s'intensifiquin de resultes de la pandèmia. Així, alerta que si ja es veia que les desigualtats socials afecten en la salut dels infants, cal preveure que l'impacte de la covid-19 en aquestes desigualtats acabi tenint, també, un efecte en la salut. «És una perversa llei de Murphy: el que podia empitjorar, ha empitjorat», ha dit.Segons l'informe, hi ha una diferència rellevant en l'autopercepció de l'estat de salut dels infants, que en el cas de les classes més altes responen en el 96% dels casos que tenen una salut percebuda com a positiva mentre que en les més baixes cau fins al 89%. Alcalde assenyala que els infants més pobres tenen un pitjor estat de salut –i així ho perceben- que els de grups socials afavorits. L'estudi apunta que des del 2010 els percentatges s'han mantingut més o menys estables, tot i que en els últims tres anys s'ha detectat una tendència a la baixa.A més, l'estudi apunta que la classe social influeix en la freqüència que es donen les malalties cròniques més comunes en infants de 0 a 14 anys. Així, amb dades del 2017 mentre que el 9,65% de nens espanyols de classe alta tenen alguna al·lèrgia crònica, el percentatge escala fins a l'11,54% en classe baixa; el 4,46% d'infants de classe alta tenen asma davant un 6,19% de classe baixa i l'1,23% d'infants de classe alta tenen trastorns de la conducta com hiperactivitat mentre que en classe baixa això augmenta fins al 3,34%. En el cas dels trastorns mentals, només un 0,25% d'infants de classes altes en pateixen, davant d'un 1,28% en classes baixes.A Catalunya, el 12,6% d'infants de 0 a 14 anys pateixen una malaltia crònica (el 15,2% de nens i 9,9% de nenes). Els més freqüents són la bronquitis de repetició (11,3%), problemes crònics de pell (10,6%), otitis de repetició (8,5%) i al·lèrgies cròniques (6,6%).A Catalunya hi ha un 33,2% d'infants de 0 a 14 anys que tenen excés de pes: el 20,7% pateixen sobrepès i el 12,5% tenen obesitat. El sobrepès afecta més o menys igual a nens i nenes, però l'obesitat és més freqüent en els nens (14,6%) que en les nenes (10,3%).L'informe alerta d'una diferència per classe social del risc de patir obesitat i sobrepès, que és més comú en classes baixes. De fet, en el cas de l'obesitat el 6,7% de nens provinents de famílies benestants la pateixen, mentre que el percentatge escala fins a un 19,1% de nens en classes baixes. La diferència no és tan notable en nenes, amb un 8% en classes afavorides i un 10,6% en desafavorides. En sobrepès només s'observa una diferència per classe social en el cas de les nenes, amb un 14,9% en classes altes i un 22,% en altes.Relacionant-ho amb aquestes dades, l'informe també avalua el consum d'aliments i determina que el 23,4% d'infants de classes altes catalanes consumeixen productes hipercalòrics, mentre que en classes baixes el percentatge és del 34,4%. A nivell espanyol, s'observa que a les classes socials altes hi ha un consum diari més alt de fruit fresca (74,51%) que a les classes socials baixes (57,63%).Els investigadors també remarquen que a Catalunya les xifres d'activitat física en temps de lleure són molt més baixes que a Espanya, amb un 35,1% d'infants de 3 a 14 anys amb un estil d'oci actiu davant un 50,67% a Espanya. Encara que sí que hi ha diferències per gènere (un 38,2% en nens i un 31,9% en nenes), no es veuen diferències per classe social. La Fundació alerta que mentre que en els darrers anys s'havia viscut un repunt després d'una gran davallada el 2015 (del 42,9% al 34,2%), ara arran de la pandèmia es podria tornar a viure una caiguda en les dades. A més, Alcalde ha avançat que és molt probable que en aquesta baixada sí que hi hagi un component socioeconòmic.En aquest sentit, Alcalde ha avisat que caldrà fer «una acció molt més intensa» per recuperar l'oci actiu, especialment en les nenes, després de la pandèmia. La investigadora ha assegurat que tot i no tenir les dades actualitzades molt probablement patiran «una doble discriminació» per raó de classe i gènere en aquest àmbit.Un altre dels punts que els investigadors han estudiat és el temps lliure diari davant d'una pantalla. Segons Pere Tarrés, el 73,9% de la població infantil espanyola passa a diari, els dies entre setmana, una hora o més del seu temps lliure davant una pantalla. L'estudi recull que el 2018 els infants de 3 a 14 anys catalans van veure la televisió una mitjana de 5,9 dies a la setmana una mitjana de 65,3 minuts al dia, amb una gran diferència entre classes socials. Segons apunten, la mitjana de dies a la setmana veient la televisió creix a mesura que baixa la classe social: mentre que les classes altes hi passen 56,8 minuts al dia, les classes baixes ho fan 68,6 minuts al dia.L'estudi també recull que a Catalunya l'11,6% dels infants de 0 a 14 anys conviu amb alguna persona que fuma dins la llar, exposició que és més freqüent en casses socials desafavorides (13,5%) que afavorides (8,3%). D'altra banda, encara que la tendència decreix any rere any, la Fundació alerta que el confinament pot haver agreujat aquesta situació, i que més infants –especialment de classe baixa- es poden veure més afectats per fum del tabac, fet que podrà acabar tenint una afectació en la seva salut.