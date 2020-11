Sanitat registra 13.159 nous contagis a l'Estat, elevant la xifra total a més d'un milió i mig d'afectats

La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia és Catalunya amb 1.407. També supera el miler d'infeccions Madrid, amb 1.255. Per darrere, el País Basc amb 766, Galícia amb 441, l'Aragó amb 370 o Andalusia amb 332.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 41.688 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 435 més que dilluns. Segons l'últim informe del Ministeri, 1.247 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 202 s'han produït a Andalusia, 174 a l'Aragó, 161 a Castella i Lleó i 121 a Astúries. A Madrid n'hi ha hagut 68 i a Catalunya 42.Des de l'inici de la pandèmia 179.226 persones han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 15.040 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 4.357 hospitalitzats, 370 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 51.167 i 3.661 a l'UCI. L'última setmana han ingressat 224 persones, 18 a l'UCI. Catalunya comptabilitza 26.155 hospitalitzats (2.164 a l'UCI) i 305 en els darrers 7 dies (21 a l'UCI).Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 20.007 pacients hospitalitzats per covid-19, 445 menys que dilluns, que ocupen el 16,13% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 4.097 persones (148 menys), el 16,01% de llits.També hi ha 3.127 ingressos en UCI (29 menys que dilluns), un 32,31% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya, n'hi ha 619 (14 menys), el 43,38% del total.En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.022 persones hospitalitzades per la infecció (502 més que dilluns) i 2.420 han estat donades d'alta (1.630 més).De les 2.022 hospitalitzacions que hi ha hagut en les darreres 24 hores, 3426 s'han produït a Andalusia, 335 a Catalunya, 231 al País Valencià i 201 a Madrid.