Llibertat provisional per al veí de Madrid que duia un any a la presó pels aldarulls potsentència de l'1-O

El judici contra Dani Gallardo per desordres, atemptat contra l'autoritat i lesions ha quedat vist per a sentència

Actualitzada 17/11/2020 a les 20:25

El jutge ha decretat llibertat provisional per a Dani Gallardo, el veí de Madrid de 23 anys que duia un any i un mes a la presó després d'haver estat detingut en el marc dels disturbis en les protestes a la capital espanyola contra la sentència de l'1-O. Ho ha avançat Nació Digital i ho han confirmat fonts de la defensa a l'ACN, per bé que encara no se'ls ha notificat de forma oficial la resolució i no coneixen els detalls exactes de la decisió del jutge. Gallardo quedarà ara a l'espera de la sentència del judici que s'ha celebrat durant dos dies, en què la Fiscalia li demana sis anys de presó per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions greus. El jove nega haver agredit la policia.