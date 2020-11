L'OMS preveu la vacunació de grups de risc a principis del 2021 i arribar a la normalitat a l'estiu

La directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient María Neira ha proposat «revisar el triangle salut humana-animal-ambiental. Què ha passat aquí?»

La directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l'OMS, l'espanyola María Neira, preveu que la vacunació dels grups poblacionals de risc comenci a principis del 2021 i a l'estiu ja s'aconsegueixi una certa normalitat, encara que la immunitat no es generalitzarà fins a finals de 2021.En una entrevista a RAC-1, la doctora asturiana ha pronosticat «uns mesos durs», però ha confiat en aconseguir una «nova normalitat» a l'estiu o fins i tot abans.«Probablement els grups més vulnerables es podran vacunar el primer trimestre de 2021. Serà una producció inicial. En la segona part del 2021 continuarem augmentant la producció i distribució de la vacuna», ha augurat.«Hi ha un optimisme que tots necessitem», ha dit Neira, que demana ser «rigorosos» i cauts, encara que ha ressaltat que la competència entre farmacèutiques «pot ser molt positiva. Ens està donant molt bons resultats».Respecte a les mesures restrictives per a contenir l'epidèmia, Neira opina que «l'important és tenir una estratègia completa i tenir paciència perquè funcionin les mesures. Cal prendre les mesures amb la capacitat que tinguin el mínim impacte possible en la societat, però que tinguin efecte en la salut».Preguntada sobre quin Nadal ens espera, la doctora ha admès que «no serà un Nadal tan socialment divert i expansii com altres anys. Haurem de ser molt creatius i tenir molta imaginació. Serà necessària paciència, estratègia i un cert optimisme actiu».I, per a després d'aquesta pandèmia, Neira ha proposat «revisar el triangle salut humana-animal-ambiental. Què ha passat aquí? Necessitem un estil de vida que redueixi els factors de risc».