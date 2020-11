Joan Carles I va gastar 8MEUR en viatges de plaer, segons El Confidencial

Els viatges es van produir entre 2009 i 2018 a diferents punts d'Amèrica del Nord, el Carib i l'Orient Mitjà

Actualitzada 17/11/2020 a les 10:17

El rei Joan Carles I va gastar presumptament uns vuit milions d'euros a través de la Fundació Zagatka, la societat que suposadament va utilitzar per a ocultar el cobrament de comissions il·legals, per a pagar una desena de vols a República Dominicana, Bahames, Bermudes, el Canadà, Kuwait i Abu Dhabi fins a maig de 2018.Segons publica aquest dimarts El Confidencial , que ha tingut accés a documents de pagament d'aquests vols des de la Fundació Zagatka dirigida pel cosí del rei emèrit, Álvaro d'Orleans, els viatges es van produir entre 2009 i 2018 a diferents punts d'Amèrica del Nord, Carib i Orient Mitjà.Entre els desplaçaments privats hi ha dues visites a Santo Domingo, un tour pels emirats del Golf i un vol xàrter des de Santiago de Compostel·la a Vancouver (el Canadà) amb la tripulació del vaixell 'Bribón' per a participar en un campionat del món.El periòdic digital detalla pagaments des de Zagatka a companyies privades de lloguer de vols com la britànica Netjets UK Ltd o la suïssa Tag Aviation, que va rebre en 2010 gairebé un milió d'euros en una trentena de transferències, si bé no va quedar constància en les factures de les rutes que va cobrir per al seu client.En 2011, Joan Carles I va optar per una altra companyia, Vistajet Aviation Services, amb base en Malta. La fundació que presumptament s'hauria nodrit durant anys de comissions il·legals i ingressos anònims, va pagar a aquesta empresa 576.310 euros.Segons el diari, el pagament de "jets" privats es va interrompre fins a 2014, concretament al novembre, cinc mesos després de l'abdicació del monarca. A partir d'aquesta data, es produeix la contractació de serveis amb Air Partner.Dels prop de 8 milions que van sortir suposadament de Zagatka per a pagar vols privats, més de 6,1 milions van ser per a aquesta companyia que cotitza en la borsa de Londres, segons les factures a les quals ha tingut accés El Confidencial, en les quals només figura el nom d'Álvaro d'Orleans.En els vols contractats amb Air Partner només s'indica el nombre de persones que viatgen, si bé en almenys dos dels contractes consta com a direcció del client el Palau de la Zarzuela, i en una altra ordre de vol apareix el nom de Vicente García Mochales, cap de l'escorta personal.Dels viatges privats amb Air Partner figura un al novembre de 2016 des de l'aeroport de Torrejón de Ardoz (Madrid) fins a Abu Dhabi (Emirats Àrabs), amb retorn a Madrid una setmana després i que va tenir una factura de 171.504 euros.Al febrer de 2017 va gastar altres 189.000 euros en un viatge d'anada i volta a República Dominicana. Joan Carles I i altres quatre acompanyants no identificats a bord van viatjar fins a l'aeroport internacional de La Romana, situat al costat d'un resort de luxe propietat dels germans Fanjul, amb els qui el monarca emèrit manté amistat.Aquest mateix any el rei emèrit va pagar presumptament amb fons de Zagatka altres vols a Bermudes el mes de juny i a Vancouver (el Canadà) al setembre.En aquest últim viatge, segons la informació publicada, van viatjar 19 persones, la tripulació al complet del "Bribón", que va disputar i va resultar campiona en el campionat del món de la classe 6M. La factura d'Air Partner va ascendir a 440.000 euros.Li van seguir contractacions de vols al golf Pèrsic, a les Bahames, on va passar la Nit de cap d'any de 2017, i a República Dominicana al gener de 2018.L'últim viatge del qual hi ha constància a compte de Zagatka és de maig de 2018, gairebé quatre anys després que Joan Carles I renunciés a la Corona. El dia 16 d'aquest mes, segons les factures a les quals ha tingut accés El Confidencial, va partir de Torrejón de Ardoz cap a l'aeroport internacional Windsor Locks Bradley, en l'estat de Connecticut en la costa aquest dels Estats Units.