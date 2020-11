Itàlia registra 731 defuncions per covid en un dia, la pitjor dada des d'abril

S'han produït 32.191 nous contagis en 24 hores

Itàlia ha registrat 731 defuncions per coronavirus en les últimes vint-i-quatre hores, la pitjor dada des de principis del mes d'abril, mentre que s'han produït 32.191 nous contagis, ha informat avui el Ministeri de Sanitat.La xifra de morts suposa un fort repunt enfront dels 550 que s'anaven confirmant diàriament últimament i eleva el nombre total de víctimes mortals a 46.464.Els nous contagis són molt més que els 27.000 d'ahir -encara que les xifres del dilluns solen ser més baixes pel menor nombre de proves del diumenge -, i al país ja s'han infectat 1.238.072 persones des del començament de l'epidèmia, a mitjans de febrer.En l'últim dia s'han realitzat més de 208.000 proves, i la taxa de positivitat és del 15.47%, menor que el casi 18% del dilluns.En aquests moments a Itàlia hi ha 733.810 persones infectades amb la covid-19 i, encara que la immensa majoria està aïllada a les seves cases, continua creixent la pressió als hospitals.Un total de 33.074 persones estan hospitalitzades (658 més que ahir) i 3.612 requereixen vigilància intensiva (+120).Les regions amb major nombre de positius detectats continuen sent Llombardia (nord) amb 8.448 casos en les últimes vint-i-quatre hores, Vènet (3.124), Campània (3.019) i Piemont (2.606).