Illa comunica al Consell General d'Infermeria que les farmàcies no poden fer test de covid

Segons el president del CGE, a les farmàcies no es pot realitzar cap acte clínic, perquè els farmacèutics no són clínics

Actualitzada 17/11/2020 a les 15:53

El president del Consell General d'Infermeria (CGE), Florentino Pérez Raya, ha assegurat aquest dimarts que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, li ha escrit una carta en la qual assegura que les farmàcies no poden fer testos ràpids de coronavirus.Ho ha assegurat Pérez Raya en ser preguntat sobre la possibilitat que les farmàcies puguin fer aquestes proves, com ha sol·licitat la Comunitat de Madrid a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), un assumpte en el qual aquesta organització s'ha pronunciat en contra en nombroses ocasions.«L'altre dia vaig rebre personalment una carta del ministre referida a això i manifestava que rotundament no es podien fer en les farmàcies aquests tests, excepte en aquelles que poguessin tenir departaments d'anàlisis clíniques», ha advertit el president del CGE en una conferència de premsa.Fa dies, la Mesa de la Professió Infermera, integrada pel CGE i el Sindicat d'Infermeria Satse, es va dirigir per carta al Ministeri de Sanitat i a Aemps per a traslladar-los que «ni per les atribucions, competències i formació» els farmacèutics poden fer les proves.El CGE manté que, si es permeten fer aquest tipus de proves a les oficines de farmàcia, s'estarien vulnerant 15 lleis, incloses normes europees, amb el que recorrerien a totes les instàncies possibles per a impedir-ho.Pérez Raya ha insistit que a les farmàcies no es pot realitzar cap acte clínic, perquè els farmacèutics no són clínics, i no es poden fer proves d'aquest tipus al mateix establiment en el qual, per exemple, es poden comprar altres productes, com a menjars per a nadons.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va dir ahir que realitzar test d'antígens a les farmàcies pot ser una ajuda important contra la covid, però que cal ser conscients dels riscos associats i els problemes legals i competencials.«No podem pensar que una persona amb simptomatologia vagi a una farmàcia», va declarar el director del CCAES, qui va afegit que, perquè això ocorregués, aquests establiments haurien de tenir «un circuit covid» i, a més, hi ha risc que es contagiï el seu personal.Madrid i Catalunya són les comunitats que han plantejat aquesta proposta, i, de fet, el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ha dit que el seu objectiu és que abans del Nadal «tots els madrilenys» s'hagin realitzat o puguin realitzar-se test d'antígens gratuïts a les farmàcies, i ha demanat al Govern que «desembussi» aquesta possibilitat.Per això Ayuso, ha enviat aquest dimarts una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per a demanar-li el seu suport a la proposta madrilenya de fer test d'antígens en les farmàcies.