Falten 13.400 infermeres arreu de l'Estat per abordar el pitjor escenari de la pandèmia

Segons un estudi, la Rioja presenta el major dèficit i Madrid la millor situació, segons el Consell General d'Infermeria

Actualitzada 17/11/2020 a les 14:54

L'Estat necessita gairebé 13.426 infermeres a les Unitats de Cures Intensives (UCI) en el pitjor escenari de la pandèmia i unes 5.000 en el millor, segons un informe del Col·legi General d'Infermeria. La primera xifra seria la necessària en un escenari de màxima ocupació dels llits de crítics, mentre que amb un 60% de l'ocupació caldrien entre 7.600 i 9.166. Si l'evolució de la pandèmia fos millor, amb una ocupació del 30% de llits d'UCI, es necessitarien entre 4.500 i 6.000 infermeres. Per comunitats, la major escassetat es dona a La Rioja, amb 6,34 llits per cada 100.000 habitants i la millor situació es dona a Madrid, amb 14,97 per cada 100.000 habitants. A Catalunya hi ha 12,43 llits per cada 100.000 habitants, amb un total de 945.