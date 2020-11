Els casos globals de covid-19 se situen en 54,5 milions

Les defuncions directament atribuïdes a la infecció causada pel coronavirus s'eleven a 1,320 milions

Actualitzada 17/11/2020 a les 19:10

Els casos globals de covid-19 reportats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) s'han situat avui en 54,5 milions, 256.000 més que en la jornada anterior, el que representa una reducció important de casos diaris respecte a jornades anteriors.Les defuncions directament atribuïdes a la infecció causada pel coronavirus s'eleven a 1,320 milions, un augment de 3.095 en les últimes 24 hores.Amèrica s'acosta avui als 23,8 milions de casos i Europa als 15,3 milions, mentre que la regió del sud i est d'Àsia registra gairebé 11 milions de contagis.Els Estats Units no aconsegueix aturar la propagació del coronavirus i dels 11 milions de casos que té acumulats, més d'un milió corresponen a l'última setmana.En una comparació setmanal, l'Índia és el segon país on els casos s'han incrementat més, amb 282.000 addicionals, arribant a un total de 8,9 milions.Per augment setmanal de casos, Itàlia se situa en el tercer lloc, amb 243.425, seguit del Brasil (199.000), França (192.488) i el Regne Unit (177.305).